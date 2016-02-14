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نمو صافي ربح اتصالات الإماراتية 2.7% في الربع/4

Sun Feb 14, 2016 11:40am GMT
 
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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج اتصالات الإماراتية اليوم الأحد ارتفاع صافي ربحها 2.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وفقا لحسابات لرويترز.

وحققت اتصالات التي مقرها أبوظبي وتعمل في نحو 18 دولة في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ربحا صافيا 2.32 مليار درهم (632 مليون دولار ) في الربع الرابع واستندت حسابات رويترز لبيان الشركة عن أرباح العام كاملا.

ووفقا لبيانات رويترز بلغت أرباح الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2.26 مليار درهم.

وتوقع محلل في سيكو البحرين أن تحقق الشركة التي كانت يوما تحتكر قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة أرباحا فصلية 2.01 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا سنوية 8.265 مليار درهم في 2015 مقابل 8.601 مليار في العام السابق.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير)
 