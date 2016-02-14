مقدمة 1-دانة غاز الإماراتية تتحول للربحية في الربع/4 بفضل مكاسب استثنائية

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من ارتشانا نارايانان

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة دانة غاز للطاقة ومقرها الإمارات لتحقيق أرباح قوية في الربع الأخير من العام الماضي بفضل عملية تحكيم وبيع حصة في شركة نفط منفصلة.

وفقا لحسابات رويترز من واقع بيان افصاح عن أرباح العام الماضي كاملا بلغت أرباح الربع الأخير 134.2 مليون دولار مقارنة مع خسائر أربعة ملايين دولار قبل عام.

وأعلنت دانة غاز انخفاض الأرباح في الربعين الأول والثاني من العام الماضي ومنيت بخسائر في الربع الثالث بفعل هبوط أسعار النفط العالمية.

وكان الرئيس التنفيذي باتريك اولمان وارد حذر في نوفمبر تشرين الثاني عند الاعلان عن خسائر الربع الثالث من العام من أن الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2015 ستكون صعبة أيضا.

غير ان الشركة ذكرت في بيان أنها حصلت اموالا في وقت لاحق من الشهر من آر.دبليو.إي في إطار تسوية دعوى تحكيم تم بمقتضاها تحويل حصة خمسة في المئة في بيرل بتروليوم للأخيرة.

ولم تفصح دانة غاز عن المبلغ الذي حصلت عليه.