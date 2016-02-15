صافي ربح اتصالات المغرب يتراجع 4.3% في 2015

الرباط 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت اتصالات المغرب أكبر شركة اتصالات في المملكة اليوم الاثنين إن صافي ربحها تراجع 4.3 بالمئة العام الماضي ليصل إلى 5.59 مليار درهم مغربي (577 مليون دولار) بسبب خسائر تتعلق بعمليات استحواذ جديدة.

واستكملت اتصالات المغرب العام الماضي الاستحواذ على عمليات مجموعة اتصالات في غرب أفريقيا في بنين وساحل العاج والجابون والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتوجو مقابل 474 مليون يورو. وتملك مجموعة اتصالات حصة الأغلبية في الشركة المغربية.

ورغم ذلك زاد إجمالي الإيرادات 17 بالمئة في 2015 إلى 34.134 مليار درهم.

وقالت اتصالات المغرب أيضا إنها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 6.36 درهم للسهم بما يعادل 100 بالمئة من أرباحها.