دو الإماراتية تقترح توزيعات أعلى وتعزو انخفاض الأرباح لارتفاع رسوم الامتياز

دبي أول مارس آذار (رويترز) - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها اقترح صرف توزيعات نقدية 43 فلسا للسهم عن 2015 وإن صافي ربحها للعام انخفض بفعل ارتفاع رسوم الامتياز المدفوعة للحكومة.

وكانت الشركة التي أنهت احتكار اتصالات الإماراتية للسوق المحلية في 2007 صرفت توزيعات نقدية قدرها 32 فلسا للسهم عن أرباح 2014.

وفي منتصف فبراير شباط أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباحها 10.1 بالمئة في الربع الأخير من 2015.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة دو في بيان للبورصة "شهد إجمالي الإيرادات تراجعا خلال الربع الأخير من العام 2015 مدفوعا بتنامي التنافسية التي يشهدها قطاع الاتصالات وأسهمت الزيادة في رسوم حقوق الامتياز المدفوعة للحكومة بنسبة 30.1 بالمئة إلى انخفاض صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز في السنة."

وارتفعت حقوق الامتياز لعام 2015 بأكمله بنسبة 20.6 بالمئة عن مستواها في العام السابق لتصل إلى 1.92 مليار درهم (523 مليون دولار).