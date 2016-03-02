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مجلس إدارة أرامكس الإماراتية يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2015

Wed Mar 2, 2016 5:40am GMT
 
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دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أرامكس الإماراتية ومقرها دبي اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.15 درهم للسهم عن عام 2015.

ويزيد هذا المبلغ عن 0.14 درهم للسهم وزعتها الشركة عن عام 2014.

كانت أرامكس أعلنت الشهر الماضي انخفاض صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بنسبة 36 بالمئة بفعل تجنيب مخصصات لبرنامج حوافز للعاملين.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 