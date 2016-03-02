مجلس إدارة أرامكس الإماراتية يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2015

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أرامكس الإماراتية ومقرها دبي اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.15 درهم للسهم عن عام 2015.