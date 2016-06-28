أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات تتراجع مع انخفاض إيرادات النفط والغاز

دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) - سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تمتلك حصصا في بعض أكبر شركات الإمارة هبوطا بنسبة 3.7 بالمئة في أرباح العام الماضي مع هبوط إيرادات منتجات النفط والغاز والخدمات.

وانخفض الربح العائد على مساهمي الشركة إلى 22.90 مليار درهم (6.24 مليار دولار) في 2015 من 23.79 مليار درهم في العام السابق بحسب بيان للأرباح نشر في بورصة دبي.

وهبطت إيرادات منتجات النفط والغاز والخدمات إلى 49.67 مليار درهم في 2015 مقابل 71.20 مليار درهم في العام السابق.

ولدى مؤسسة دبي للاستثمارات حصص في بعض العلامات التجارية المتميزة في الإمارة بما في ذلك طيران الإمارات وإعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني. وفي أغسطس آب 2015 جرى تحويل 100 بالمئة من ملكية فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات بعد صدور مرسوم من حاكم دبي بحسب البيان.

وخلال العام حصلت الحكومة على توزيعات بلغ إجمالي حجمها 6.86 مليار درهم ارتفاعا من 2.77 مليار درهم في 2014. ولم تكشف الحكومة عن سبب ارتفاع التوزيعات.

(الدولار = 3.6721 درهم إماراتي)