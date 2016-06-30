أيبيك بأبوظبي تسجل خسائر 2.6 مليار دولار في 2015 مع هبوط أسعار النفط

دبي 30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) صندوق الاستثمار الحكومي لأبوظبي إنها سجلت خسائر صافية بلغت 2.6 مليار دولار في 2015 وهو ما يعكس الضربة التي تلقتها المالية العامة للإمارة الغنية من هبوط أسعار النفط.

وقالت آيبيك في بيان اليوم الخميس إن الخسارة جاءت مقابل ربح بلغ 1.5 مليار دولار في 2014. وأدى تراجع أسعار النفط إلى خسائر قبل خصم الضرائب بقيمة 5.2 مليار دولار ناتجة عن خفض قيمة أصول في مجال النفط والغاز العام الماضي إضافة إلى خسائر خفض قيمة أصول في عمليات المصب بلغت 2.9 مليار دولار.

وتملك آيبيك مجموعة كبيرة من الأصول في مجال الطاقة في أرجاء العالم من بينها سيبسا الأسبانية ونوفا كيميكال الكندية المنتجة للبتروكيماويات وحصة أغلبية في بوريليس النمساوية لمنتجات البلاستيك.

لكن هبوط أسعار النفط قلص إيراداتها بنحو 30 بالمئة العام إلى 35.8 مليار دولار بحسب ما قالته الشركة.

وتعرضت آيبيك لضغوط مالية أخرى من صفقة العام الماضي مع الصندوق الحكومي الماليزي (وان إم.دي.بي) والتي وافقت بموجبها على إقراضه مليار دولار واستئناف سداد 3.5 مليار دولار من ديونه مقابل أصول في الصندوق الماليزي.

وفي هذا العام تخلف صندوق وان إم.دي.بي -وهو قيد تحقيقات بشان عمليات غسيل أموال في ست دول على الأقل- عن سداد بعض مدفوعات الفائدة وسيطرت وزارة المالية في ماليزيا على باقي أصوله. وأقامت آيبيك دعوى أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي تطالب الان الجانب الماليزي بنحو 6.5 مليار دولار.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني في مذكرة في وقت سابق هذا الأسبوع إن مخاطر أنشطة آيبيك عند مستويات مقبولة لكن مركزها المالي "عالي الاستدانة".

وقالت آيبيك اليوم الخميس إن سيولتها المالية تحسنت بشكل طفيف إلى 5.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي من 5.3 مليار دولار في 2014 بينما هبط صافي الدين إلى 22.2 مليار دولار من 24.6 مليار دولار.