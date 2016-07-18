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صافي ربح بنك أبوظبي يتجاوز التوقعات في الربع/2 رغم انخفاضه 12.3%

Mon Jul 18, 2016 12:13pm GMT
 
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دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - تجاوز صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري متوسط توقعات المحللين رغم إعلان البنك اليوم الاثنين انخفاض أرباحه الصافية 12.3 في المئة في الربع الثاني من العام.

وسجل ثالث أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول أرباحا صافية عائدة للمساهمين قدرها 1.13 مليار درهم (307.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.28 مليار قبل عام.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك ربحا صافيا 1.07 مليار درهم في الربع الثاني. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 