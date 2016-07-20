انخفاض صافي ربح بنك المشرق بدبي 16.1% في الربع/2

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء أن البنك سجل انخفاضا نسبته 16.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مع ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة لأكثر من المثلين وانخفاض دخل الرسوم والعمولات.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا 539 مليون درهم (146.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 643 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

كانت حسابات لرويترز أشارت إلى بلوغ صافي الربح الفصلي 568.2 مليون درهم استنادا إلى بيانات أرباح النصف الأول التي أعلنها البنك.

وتوقعت أرقام كابيتال أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 588 مليون درهم في الربع الثاني.

وقال البنك في بيانه إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 1.1 مليار درهم مقابل 1.29 مليار قبل عام.