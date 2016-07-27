بنك دبي الإسلامي يحقق زيادة 3% في صافي الربح في الربع/2

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك دبي الإسلامي أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء زيادة في صافي الربح بنسبة ثلاثة بالمئة في الربع الثاني من العام وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح 928.9 مليون درهم (252.9 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع صافي ربح 902 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2015.

وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك في المتوسط صافي ربح في الربع الثاني قدره 933 مليون درهم.