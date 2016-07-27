نمو صافي ربح إعمار مولز في دبي 11.2% في الربع/2

وحققت إعمار مولز ربحا صافيا قدره 458 مليون درهم (124.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 412 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وتدير إعمار العقارية منافذ تجزئة من بينها دبي مول وتملك نحو 85 بالمئة من إعمار مولز بعدما طرحت النسبة المتبقية في البورصة عام 2014. وفي ذلك الوقت كانت صفقة بيع الأسهم البالغة قيمتها 5.8 مليار درهم هي الأكبر من نوعها في منطقة الخليج منذ عام 2008. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)