نمو صافي ربح إعمار مولز في دبي 11.2% في الربع/2
دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار مولز في دبي التابعة لإعمار العقارية ارتفاع صافي ربح الشركة 11.2 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وحققت إعمار مولز ربحا صافيا قدره 458 مليون درهم (124.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 412 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.
وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق إعمار مولز ربحا فصليا قدره 488 مليون درهم.
وبلغت الإيرادات الفصلية للشركة 785 مليون درهم ارتفاعا من 721 مليونا قبل عام.
وتدير إعمار العقارية منافذ تجزئة من بينها دبي مول وتملك نحو 85 بالمئة من إعمار مولز بعدما طرحت النسبة المتبقية في البورصة عام 2014. وفي ذلك الوقت كانت صفقة بيع الأسهم البالغة قيمتها 5.8 مليار درهم هي الأكبر من نوعها في منطقة الخليج منذ عام 2008. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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