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صافي ربح أبوظبي الوطني يتراجع 4.8% في الربع/2 متماشيا مع التوقعات

Wed Jul 27, 2016 11:20am GMT
 
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دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في الإمارة من حيث الأصول اليوم الأربعاء تراجع صافي ربحه 4.8 بالمئة في الربع الثاني من العام بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 1.38 مليار درهم (375.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

يأتي ذلك بالمقارنة مع ربح قدره 1.45 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي في حين كان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الربع الثاني 1.32 مليار درهم.

وكان أبوظبي الوطني قال في وقت سابق هذا الشهر إنه اتفق مبدئيا على الاندماج مع منافسه بنك الخليج الأول.

ومن شأن اندماج أبوظبي الوطني والخليج الأول - والذي أوصى به مجلسا إدارة البنكين - أن يتمخض عن واحد من أكبر البنوك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الأول من 2017.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 