استقرار أرباح نخيل العقارية بدبي في الربع/2

27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع نتائج الأعمال التي أعلنتها شركة نخيل العقارية في دبي اليوم الأربعاء استقرار أرباح الشركة في الربع الثاني من العام.

وأشارت حسابات رويترز إلى أن نخيل حققت ربحا قدره 1.48 مليار درهم (402.98 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران دون تغير يذكر عن مستواه قبل عام. ولم تنشر الشركة تفاصيل نتائجها الفصلية ومن ثم حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية.

وقال بيان للشركة إن صافي ربحها في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 2.95 مليار درهم ارتفاعا من 2.83 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.