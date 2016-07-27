صافي ربح اتصالات الإماراتية يرتفع 51% في الربع/2

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة اتصالات الإماراتية المدرجة في أبوظبي ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفق النتائج التي أعلنتها اليوم الأربعاء بدعم من المكاسب التي حققتها الشركة من سعر الصرف وانخفاض تكاليف التمويل والرسوم.

وقالت الشركة التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في نحو 18 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 2.32 مليار درهم (631.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 1.53 مليار درهم قبل عام.

وكان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا فصليا يبلغ 1.92 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات مؤقتة بواقع 40 فلسا للسهم في النصف الأول بحسب البيان.

وحققت اتصالات إيرادات بلغت 13.33 مليار درهم في الربع الثاني ارتفاعا من 12.72 مليار درهم قبل عام.

وارتفعت إيرادات الأنشطة المحلية ثلاثة بالمئة إلى 7.7 مليار درهم بفضل زيادة قاعدة العملاء في حين إيرادات العمليات الدولية واحدا بالمئة على أساس سنوي إلى 5.5 مليار درهم بفعل تقلبات العملة في مصر وباكستان.

وبلغ عدد مشتركي اتصالات 163 مليونا بحلول 30 يونيو حزيران بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة مقارنة به قبل عام.

ووافقت الشركة في يونيو حزيران على بيع 92.3 بالمئة من حيازتها في كنار للاتصالات السودانية مقابل 349.6 مليون درهم إلى بنك الخرطوم السوداني في صفقة تخضع لشروط من بينها موافقة السلطات السودانية.