انخفاض صافي ربح بنك الخليج الأول 10% في الربع/2 موافقا التوقعات

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف من حيث الأصول في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أن صافي ربح البنك انخفض عشرة بالمئة في الربع الثاني من العام لتأتي النتائج متماشية إلى حد كبير مع التوقعات.

وقال البنك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إنه حقق ربحا صافيا قدره 1.31 مليار درهم (356.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 1.45 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي في حين كان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح الربع الثاني 1.35 مليار درهم.

وكان بنك الخليج الأول أعلن في وقت سابق هذا الشهر موافقته مبدئيا على الاندماج مع منافسه بنك أبوظبي الوطني.

ومن شأن اندماج أبوظبي الوطني والخليج الأول - والذي أوصى به مجلسا إدارة البنكين - أن يتمخض عن واحد من أكبر البنوك من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الأول من 2017.