مقدمة 1-نمو ربح إعمار العقارية 8% في الربع/2 بفضل زيادة الإيرادات

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من ديفيد فرنش

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت إعمار العقارية الإماراتية في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع ثمانية بالمئة بفضل نمو الإيرادات.

وأوضحت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها أنها حققت ربحا صافيا بلغ 1.27 مليار درهم (345.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.18 مليار قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة التي شيدت أعلى برج في العالم أرباحا قدرها 1.06 مليار درهم.

وبلغت إبرادات إعمار في الربع الثاني 3.73 مليار درهم ارتفاعا من 3.50 مليار قبل عام وهو ما عزته الشركة إلى "تحقيق إنجازات نوعية أدت إلى تعزيز الإيرادات" دون أن تذكر تفاصيل.

وبلغت إيرادات نشاط مراكز التسوق والضيافة 1.36 مليار درهم في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران والعمليات العالمية 533 مليون درهم.

ولم تورد رقما للمقارنة مع الربع المقابل من 2015 لكنها قالت في البيان إن إيرادات أعمال التجزئة استقرت على أساس سنوي في النصف الأول من 2016 رغم عدم مساهمة فندق العنوان وسط مدينة دبي في الأرباح.