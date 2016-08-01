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مصحح-أرباح دبي للاستثمار تتراجع 2.3% في الربع‭/‬2

Mon Aug 1, 2016 7:59am GMT
 
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(لتصحيح اسم الشركة)

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج دبي للاستثمار اليوم الاثنين تراجعا نسبته 2.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016.

وفي بيان للبورصة قالت الشركة التي يمتلك فيها الصندوق السيادي لدبي حصة نسبتها 11.5 بالمئة إن صافي الربح بلغ 218.4 مليون درهم (59.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

ويقارن ذلك مع أرباح بقيمة 223.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2015.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 