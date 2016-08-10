مصحح-صافي خسائر طاقة الإماراتية يرتفع إلى 588 مليون درهم في الربع/2
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أبوظبي 10 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للحكومة والتي تعمل في استكشاف النفط وتوليد الكهرباء خسائر قيمتها 588 مليون درهم (160.2 مليون دولار) بفعل تضرر عملياتها من هبوط أسعار النفط.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن الخسائر تقارن مع 421 مليون درهم في الربع المقابل من 2015.
وانخفضت الإيرادات من عمليات النفط والغاز إلى 1.04 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 1.59 مليار قبل عام.
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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