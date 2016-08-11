صافي ربح دانة غاز الإماراتية يستقر في الربع‭/‬2 عند 7 ملايين دولار

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة استقرارا في صافي ربح الربع الثاني من 2016 مع استمرار تأثرها بانخفاض أسعار النفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ سبعة ملايين دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع سبعة ملايين قبل عام.

كانت دانة سجلت انخفاضا في الأرباح الفصلية في خمسة فصول من الفصول الست المنصرمة بفعل هبوط أسعار النفط.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 96 مليون دولار انخفاضا من 116 مليونا قبل عام.