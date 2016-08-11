مقدمة 2-صافي ربح دانة غاز الإماراتية يستقر في الربع‭/‬2

(لإضافة تفاصيل عن النزاع مع إيران وإعادة تمويل صكوك)

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 11 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة استقرارا في صافي ربح الربع الثاني من 2016 مع استمرار تأثرها بانخفاض أسعار النفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ سبعة ملايين دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع سبعة ملايين دولار قبل عام.

كانت دانة سجلت انخفاضا في الأرباح الفصلية أو خسارة في خمسة فصول من الفصول الست المنصرمة بفعل هبوط أسعار النفط من مستوى الذروة في منتصف 2014.

وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني 96 مليون دولار انخفاضا من 116 مليونا قبل عام.

وقالت دانة "يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية بالمقارنة مع الأسعار في الفترات السابقة والذي تم تعويضه من خلال فوائد محددة وتحرير مخصصات ومكاسب من إعادة شراء الصكوك العادية."

وفي مصر قالت دانة إنها استلمت من الحكومة المصرية 49 مليون دولار خلال النصف الأول من العام "ليبلغ إجمالي مستحقاتها عن عملياتها في مصر بحلول نهاية الفترة المذكورة 230 مليون دولار." وكانت مصر أجلت سداد مستحقات شركات النفط والغاز عندما تضرر اقتصادها بسبب سنوات عدم الاستقرار التي أعقبت انتفاضة عام 2011.