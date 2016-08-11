هبوط أرباح الواحة كابيتال الإماراتية في الربع/2 مع انخفاض الدخل وزيادة النفقات

أبوظبي 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الواحة كابيتال في أبوظبي اليوم الخميس انخفاضا نسبته 22 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام مع تأثر الأرباح بانخفاض الدخل من الاستثمارات المالية وارتفاع التكاليف.

وحققت شركة الاستثمار ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 130 مليون درهم (35.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو حزيران مقارنة مع 167 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وهبط الدخل من استثمارات الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة المحتسبة وفقا لحقوق الملكية إلى 132.3 مليون درهم في الربع الثاني من 151.5 مليون درهم في حين تقلص الدخل من الاستثمارات المالية إلى 60.3 مليون درهم من 65 مليونا.

وبلغ إجمالي النفقات العامة في الربع الثاني 96.2 مليون درهم ارتفاعا من 89 مليون درهم في حين قفزت تكاليف التمويل إلى 26.2 مليون درهم من 19.5 مليون.