انخفاض صافي ربح العربية للطيران 13.6% في الربع/2

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة العربية للطيران انخفاضا نسبته 13.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بحسب النتائج التي أعلنتها الشركة اليوم الخميس.

وحققت شركة الطيران المنخفض التكلفة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها صافي ربح بلغ 126.4 مليون درهم (34.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو حزيران مقارنة مع 146.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعا أن تحقق شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ربحا فصليا بواقع 136.6 مليون درهم و110.4 مليون درهم على الترتيب في الربع الثاني.

وسجلت العربية للطيران بالفعل تراجعا في الأرباح في الفصول الأربعة السابقة.