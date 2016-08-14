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خسائر أرابتك الإماراتية تنحسر في الربع‭/‬2

Sun Aug 14, 2016 5:46am GMT
 
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دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - سجلت أرابتك الإماراتية للمقاولات خسائر صافية للمرة السابعة على التوالي في الربع الثاني من 2016 لكن الخسائر انحسرت على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الخسائر بلغ 186.4 مليون درهم (50.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

ويقارن ذلك مع خسائر بقيمة 718.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2015.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة خسائر صافية بقيمة 83.2 مليون درهم.

وتضررت الشركة نتيجة صعوبة الأوضاع بقطاع المقاولات مع تباطؤ اقتصادات دول الخليج وتقليص الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط. وعينت الشركة أليكس بارتنرز للمساعدة في رسم خطة لمراجعة عملياتها وهيكل رأس المال.

وفي يونيو حزيران وافق مساهمو أرابتك على استخدام مليار درهم من الاحتياطي النظامي للشركة لإطفاء بعض الخسائر المتراكمة.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 2.16 مليار درهم مقارنة مع 1.80 مليار درهم قبل عام.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 