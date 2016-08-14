مقدمة 1-انحسار صافي خسائر أرابتك الإماراتية في الربع/2

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أبوظبي 14 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت أرابتك للإنشاءات التي مقرها دبي اليوم الأحد عن خسائر أقل في الربع الثاني من العام مقارنة مع العام الماضي في خسارة فصلية هي السابعة على التوالي مع استمرار ضغط التكاليف.

وتكافح الشركة وسط أوضاع صعبة بقطاع الإنشاءات في ظل تباطؤ اقتصادات دول الخليج وتقليص الإنفاق الحكومي نظرا لهبوط أسعار النفط.

وقالت أرابتك في بيان إن صافي الخسائر العائد للمساهمين بلغ 186.4 مليون درهم (50.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

هذا مقارنة مع خسارة قدرها 718.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2015.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تتكبد أرابتك خسائر فصلية صافية بنحو 83.2 مليون درهم.

وبلغت التكاليف المباشرة في الربع الثاني 2.15 مليار درهم وهي تعادل تقريبا الإيرادات التي حققتها الشركة في الفترة نفسها.

وبلغت الإيرادات الفصلية 2.16 مليار درهم مقابل 1.80 مليار درهم قبل عام.