أرباح موانئ دبي العالمية تقفز 50% في النصف/1 بفضل استحواذات

دبي 18 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال موانئ دبي العالمية إحدى كبرى الشركات المشغلة للموانئ في العالم اليوم الخميس زيادة نسبتها 50 بالمئة في صافي ربح النصف الأول بدعم من الاستحواذ على المنطقة الحرة لجبل علي ومحطة فيرفيو الكندية.

وحققت الشركة ربحا عائدا للمساهمين بلغ 608 ملايين دولار في الأشهر الستة التي انتهت في الثلاثين من يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 405 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن يبلغ الربح الفصلي للشركة 432.9 مليون دولار.

وبلغ حجم إيرادات الشركة في النصف الأول 2.09 مليار دولار ارتفاعا من 1.90 مليار دولار قبل عام.

وفي يوليو تموز قالت الشركة إن إنتاجها المجمع في الفترة المذكورة بلغ 14.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة عن العام السابق على أساس المقارنة بالمثل. ويشير هذا فقط إلى الأحجام في الموانئ الخاضعة لسيطرة موانئ دبي العالمية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن الآفاق ما زالت تكتنفها الضبابية مضيفة أنها ما زالت على ثقة بأنها ستحقق التوقعات الخاصة بالعام بالكامل من دون الإسهاب في التفاصيل.

وكانت موانئ دبي العالمية قالت في يونيو حزيران إنها فازت بامتياز مدتة 50 سنة لتطوير مشروع ميناء في الإكوادور سيتطلب استثمارا مبدئيا بقيمة 500 مليون دولار. ومن المقرر تنفيذ المشروع مع شريكين محليين لموانئ دبي العالمية هما كونسورسيو نوبيس وجروبو فلاسيكا.