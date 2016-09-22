نمو صافي ربح طاقة المغرب 5% في النصف/1
الرباط 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة طاقة المغرب للكهرباء في بيان اليوم الخميس إن صافي الربح العائد للمساهمين زاد خمسة بالمئة في النصف الأول من السنة إلى 467 مليون درهم مغربي (48.19 مليون دولار).
وتشغل طاقة المغرب المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة أكبر محطة كهرباء تعمل بالفحم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمد المغرب بنحو 38 بالمئة من حاجته من الكهرباء.
(الدولار = 9.6917 درهم مغربي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.