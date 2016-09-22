نمو صافي ربح طاقة المغرب 5% في النصف/1

الرباط 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة طاقة المغرب للكهرباء في بيان اليوم الخميس إن صافي الربح العائد للمساهمين زاد خمسة بالمئة في النصف الأول من السنة إلى 467 مليون درهم مغربي (48.19 مليون دولار).