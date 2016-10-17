استقرار صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني في الربع/3

دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في دبي أرباحا مستقرة في الربع الثالث من العام لتأتي النتائج أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنها البنك اليوم الاثنين بلغ صافي الربح 1.66 مليار درهم (452 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.67 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا فصلية بقيمة 1.88 مليار درهم.

وقال البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إن صافي الربح بلغ 5.38 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعا من 4.99 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

(الدولار = 3.6736 درهم إماراتي)