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انخفاض صافي الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

Mon Oct 17, 2016 10:37am GMT
 
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أبوظبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي -وتمتلك فيه حكومة أبوظبي حصة 50 في المئة- أن صافي ربح الربع الثالث انخفض 15 في المئة وجاء دون توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح خامس أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول 410 ملايين درهم (111.7 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 483 مليونا قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين للأرباح الفصلية للبنك 456.7 مليون درهم. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 