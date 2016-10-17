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مقدمة 1-انخفاض صافي الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

Mon Oct 17, 2016 1:08pm GMT
 
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أبوظبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي -وتمتلك فيه حكومة أبوظبي حصة 50 في المئة- أن صافي ربح الربع الثالث انخفض 15 في المئة وجاء دون توقعات المحللين.

وسجلت الأرباح انخفاضا للربع السادس على التوالي ويرجع ذلك لتقليص الإنفاق الحكومي في الإمارات وتراجع السيولة جراء انخفاض أسعار النفط.

وبلغ صافي ربح خامس أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول 410 ملايين درهم (110 ملايين دولار) في الربع الثالث مقابل 483 مليونا قبل عام.

وبحسب بيان للبورصة بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 406.64 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 480.59 مليون قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين للأرباح الفصلية للبنك 456.7 مليون درهم.

ونزل صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي في الربع المنتهي في 20 سبتمبر أيلول بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي إلى 667.20 مليون درهم.

وتراجع صافي دخل الفائدة بسبب زيادة تكلفة الودائع والقروض الرديئة من محفظة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وبلغت القروض والسلفيات 73.6 مليار درهم في أول تسعة أشهر من العام بزيادة سبعة في المئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي .   يتبع
 