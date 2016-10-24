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صافي ربح ديار الإماراتية يرتفع 22.5% في الربع‭/‬3

Mon Oct 24, 2016 6:11am GMT
 
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دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة ديار للتطوير الإماراتية قفزة نسبتها 22.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع الإيرادات.

وقالت الشركة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 56.5 مليون درهم (15.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 46.1 مليون قبل عام.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 126.3 مليون درهم في الربع الثالث من 25.3 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 