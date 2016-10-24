صافي ربح دبي الإسلامي يتراجع 9.9% في الربع/3 موافقا التوقعات

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف للمعاملات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين انخفاض صافي ربحه 9.9 بالمئة في الربع الثالث من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه ربح 876.3 مليون درهم (238.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول. يأتي ذلك مقارنة مع ربح قدره 972.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وبوجه عام فاق نمو أرباح المصرف ما حققته غالبية البنوك المنافسة في الفصول السابقة حتى في ظل زيادة صعوبة الظروف التشغيلية في القطاع المصرفي الإماراتي جراء زيادة تكاليف الائتمان وتباطؤ نمو القروض لكن النتائج الأخيرة أوقفت ذلك الاتجاه على الأقل في الوقت الحالي.

وبنك دبي الإسلامي ثالث أكبر مصرف في دبي يعلن تراجع أرباحه خلال ذلك الربع بعد بنك الإمارات أبوظبي الوطني وبنك المشرق.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم حول الأرباح الفصلية للبنك 946.9 مليون درهم.

وتقلصت الأرباح بفعل زيادة مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 74.8 بالمئة إلى 113.5 مليون درهم بالإضافة إلى جانب ارتفاع إجمالي نفقات التشغيل 1.5 بالمئة إلى 564.5 مليون درهم.

وحقق البنك قفزة في الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار نسبتها 14.8 بالمئة إلى 1.64 مليار درهم لكن ذلك قابله انخفاض في الدخل من العمولات والرسوم والصرف الأجنبي نسبته 4.8 بالمئة إلى 329.7 مليون درهم.

وفي مسعى للحفاظ على النمو في المستقبل أكمل البنك في يونيو حزيران إصدار حقوق بقيمة 3.2 مليار درهم بهدف تعزيز رأسماله.