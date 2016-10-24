صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 1.1% في الربع/3

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين ارتفاعا نسبته 1.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وذكر أكبر مصرف متخصص في المعاملات الإسلامية بالإمارة في بيان أنه حقق صافي ربح بلغ 508.9 مليون درهم (138.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر أيلول مقارنة مع 503.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يحقق البنك صافي ربح بواقع 494.5 مليون درهم في الربع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد المحمود لرويترز إن أداء أرباح البنك في النصف الثاني من هذا العام سيكون مشابها للأشهر الستة الأولى من 2016.