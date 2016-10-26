استقرار صافي ربح بنك أبوظبي الوطني في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني -أكبر بنوك الإمارات من حيث حجم الأصول- اليوم الأربعاء استقرار نمو صافي الربح في الربع الثالث من العام بما يتفق على نطاق واسع مع توقعات المحللين.

وذكر بيان أن البنك الذي يجري حاليا محادثات دمج مع منافسه بنك الخليج الأول حقق صافي ربح 1.32 مليار درهم (359.4 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول.

وحقق البنك في نفس الفترة من العام الماضي صافي ربح 1.33 مليار قدره 1.38 مليار درهم.

وسيؤدي دمج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وفقا لتوصيات مجلسي إدارة البنكين في يوليو تموز إلى إنشاء أحد أكبر البنوك من حيث حجم الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع استكمال الاتفاق في الربع الأول من عام 2017.