بيان: زيادة 16% في صافي ربح اتصالات الإماراتية في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - زاد صافي ربح شركة اتصالات الإماراتية في الربع الثالث من العام بنسبة 16 بالمئة بعد التعديل في ضوء أثر بيع حصتها في شركة كنار السودانية لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في 18 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان اليوم الأربعاء إنها حققت صافي ربح 1.9 مليار درهم (517.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الشركة صافي ربح 2.24 مليار درهم.

وفي أغسطس آب قالت اتصالات إنها استكملت بيع حصتها البالغة 92.3 بالمئة في كنار للاتصالات التي تشغل خطوط الهاتف الثابت إلى بنك الخرطوم مقابل 349.6 مليون درهم.