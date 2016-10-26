مقدمة 1-استقرار صافي ربح أبوظبي الوطني في الربع/3

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أبوظبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث حجم الأصول اليوم الأربعاء استقرار صافي الربح في الربع الثالث من العام بما يتفق على نطاق واسع مع توقعات المحللين مع تأثره سلبا بزيادة في القروض الرديئة.

وقال جيمس بورديت المدير المالي للمجموعة في مؤتمر بالهاتف بعد إعلان النتائج إن البنك متمسك بتوقعاته لنمو للأرباح والإيرادات في أوائل خانة الآحاد للعام 2016 بكامله.

وتتماشى النتائج عموما مع موسم أرباح غير براق لبنوك الإمارات العربية المتحدة في ظل صعوبات بسبب انهيار أسعار النفط لأكثر من عامين مما أدى إلى مستويات مرتفعة من القروض الرديئة وانكماش هامش صافي الفائدة.

وقال البنك الذي بصدد الاندماج مع منافسه بنك الخليج الأول في بيان إنه حقق صافي ربح 1.32 مليار درهم (359.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.33 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وتنسجم النتائج بوجه عام مع توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم حيث بلغ متوسط تقديراتهم لصافي الربح 1.38 مليار درهم.

وقفزت مخصصات انخفاض القيمة 68 بالمئة في الربع الثالث إلى 287 مليون درهم مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزادت المخصصات لوحدات خدمات الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث وفقا لما ذكره أبهيجيت شودري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك اثناء المؤتمر الهاتفي.