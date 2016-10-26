مقدمة 1-زيادة صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 31% في الربع/3

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أبوظبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الخليج الأول ثالث أكبر البنوك الإماراتية من حيث حجم الأصول اليوم الأربعاء إنه حقق زيادة 31 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام متجاوزا التوقعات ومدعوما جزئيا بمكاسب من مبيعات عقارية.

لكن كما لوحظ في نتائج البنوك المحلية عموما شهد البنك زيادة 32 بالمئة في مخصصات القروض الرديئة لتلك الفترة لتصل إلى 420 مليون درهم (114 مليون دولار). تشير الزيادة إلى تأثر الشركات والمستهلكين بتباطؤ الاقتصاد الناجم عن أسعار النفط المنخفضة.

وقال البنك الذي بصدد الاندماج مع منافسه بنك أبوظبي الوطني في بيان إنه حقق صافي ربح 1.86 مليار درهم (506.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.42 مليار درهم في الفترة نفسها قبل عام.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك صافي ربح 1.37 مليار درهم في المتوسط.

بلغت إيرادات التشغيل 2.81 مليار درهم في الربع الثالث مقارنة مع 2.20 مليار قبل عام مدعومة بإيرادات تشغيلية "أخرى" بلغت 708 ملايين درهم تشمل 473 مليون درهم من بيع عقارات.

ومع استبعاد المكاسب العقارية تكون إيرادات الربع الثالث قد زادت ثمانية بالمئة مما يظهر أداء قويا للأنشطة المصرفية الأساسية حسبما ذكر البيان.

سجلت القروض والسلف 156.2 مليار درهم في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر أيلول مقارنة مع 154.1 مليار قبل عام. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 140.9 مليار درهم مقارنة 141.5 مليار في الفترة المقابلة.

وسيؤدي الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني الذي أوصى به مجلسي الإدارة في يوليو تموز إلى خلق أحد أكبر البنوك من حيث حجم الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع استكمال الاتفاق في الربع الأول من 2017.