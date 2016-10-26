مقدمة 1-صافي ربح اتصالات الإماراتية دون التقديرات في الربع/3

(لإضافة تراجع الربح وفقا لحسابات أجرتها رويترز وتفاصيل وخلفية)

من ديفيد فرنش

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت اتصالات الإماراتية عن نتائج دون توقعات المحللين اليوم الأربعاء حيث تراجع صافي الربح تراجعا طفيفا في الربع الثالث من العام وفقا لحسابات أجرتها رويترز.

وقالت الشركة التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في نحو 18 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان اليوم إنها حققت صافي ربح 1.9 مليار درهم (517.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول.

ولم تذكر رقما لمقارنة الربح بفترات سابقة. وكان بيان الشركة المالي للفترة المماثلة من العام الماضي قد تضمن ربحا قدره 1.95 مليار درهم.

كانت اتصالات قالت في أغسطس آب إنها استكملت بيع حصتها البالغة 92.3 بالمئة في شركة الاتصالات السودانية كنار إلى بنك الخرطوم مقابل 349.6 مليون درهم.

وقالت الشركة إن صافي الربح المجمع المعدل في ضوء بيع كنار يشير إلى ارتفاع أرباحها الفصلية 16 بالمئة على أساس سنوي لكن البيان لم يذكر كيف جرى حساب هذا الرقم.

ولم يرد متحدث باسم اتصالات على الفور على طلبات للتعقيب.