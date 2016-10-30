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هبوط صافي أرباح سوق دبي المالي 22% في الربع/3

Sun Oct 30, 2016 1:09pm GMT
 
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دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج سوق دبي المالي وهي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج اليوم الأحد هبوط صافي أرباحها 22 بالمئة في الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بلغ 35.4 مليون درهم (9.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 45.4مليون قبل عام.

وفي أول تسعة أشهر من العام بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 91.2 مليار درهم بانخفاض 31 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعمولات التداول هي مصدر الدخل الرئيسي لسوق دبي المالي.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 