بيان: صافي ربح إعمار مولز يرتفع 16% في الربع/3
دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة إعمار مولز إحدى وحدات إعمار العقارية زيادة 16 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام اليوم الأحد.
وقالت الشركة التي مقرها دبي في إشعار للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 435 مليون درهم (118.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 376 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس ربحا قدره 421.8 مليون درهم.
وبلغت الإيرادات الفصلية 774 مليون درهم بزيادة ثمانية بالمئة عن العام الماضي.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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