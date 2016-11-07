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أرباح داماك العقارية بدبي تنخفض 11.7% في الربع/3

Mon Nov 7, 2016 8:45am GMT
 
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دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة داماك العقارية في دبي انخفاضا نسبته 11.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام حسبما أظهرت النتائج التي أعلنتها اليوم الاثنين مع تراجع الإيرادات.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة دبي أن صافي ربحها بلغ 902 مليون درهم (245.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 1.02 مليار درهم قبل عام.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق الشركة ربحا صافيا فصليا بواقع 707 ملايين درهم.

وبلغ حجم إيرادات داماك في الربع الثالث 1.75 مليار درهم مقارنة مع 2.02 مليار درهم قبل عام. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 