صافي ربح الدار العقارية الإماراتية يرتفع 17.9% في الربع/3

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة الدار العقارية الإماراتية نموا نسبته 17.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وذلك حسبما أفاد بيان للبورصة اليوم الثلاثاء.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 747.8 مليون درهم (203.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 634.3 مليون درهم قبل عام.

وارتفع إجمالي الربح الصافي 16 بالمئة إلى 737.1 مليون درهم من 638 مليونا قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الدار أرباحا صافية عند 480.26 مليون درهم في الربع الثالث فيما توقعت هيرميس تحقيق 682.06 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)