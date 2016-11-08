صافي ربح إعمار العقارية في دبي يرتفع 36% في الربع/3

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية في دبي زيادة صافي ربحها 36 بالمئة في الربع الثالث من العام مع ارتفاع الإيرادات.

وقالت الشركة -التي شيدت أطول برج في العالم وتمتلك فيها حكومة دبي حصة أقلية- في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها بلغ 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول.

ويقابل ذلك ربح بلغ 843 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا أن تحقق إعمار ربحا فصليا 1.20 مليار درهم و1.33 مليار درهم على الترتيب.

وبلغ حجم الإيرادات الفصلية لإعمار 3.85 مليار درهم بارتفاع نسبته 16 بالمئة مقارنة مع 3.33 مليار درهم قبل عام.