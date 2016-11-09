صافي ربح طيران الإمارات يهبط 75% في النصف/1
دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت طيران الإمارات في بيان إنها سجلت انخفاضا نسبته 75 بالمئة في صافي الربح من عمليات شركة الخطوط الجوية في النصف الأول.
وحققت الشركة التي مقرها دبي وتعد أكبر ناقلة مسافرين في العالم ربحا بلغ 786 مليون درهم (214 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 سبتمبر أيلول.
وهبط صافي ربح المجموعة 64 بالمئة إلى 1.3 مليار درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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