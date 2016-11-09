مقدمة 1-صافي ربح طيران الإمارات يهبط 75% في النصف/1

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دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت طيران الإمارات في بيان إنها سجلت انخفاضا نسبته 75 بالمئة في صافي الربح من عمليات شركة الخطوط الجوية في النصف الأول حيث تأثرت عمليات الشركة بارتفاع الدولار واحتدام المنافسة.

وحققت الشركة التي مقرها دبي وتعد أكبر ناقلة مسافرين في العالم ربحا بلغ 786 مليون درهم (214 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة في البيان إن المنافسة المتزايدة والضبابية السياسية والاقتصادية في العديد من أنحاء العالم أثرت سلبا على الأسعار والطلب على السفر.

وقالت الشركة إن أرباح المجموعة عموما التي تشمل دناتا للخدمات الجوية هبط 64 بالمئة إلى 1.3 مليار درهم.

وقال الشيخ أحمد إن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة هي على ما يبدو الوضع العادي الجديد وإنه لا يبدو أن هناك حلا فوريا لذلك في الأفق.

وتراجع متوسط إشغالات المقاعد في الشركة إلى 75.3 بالمئة في النصف الأول من العام مقابل 78.3 بالمئة في الفترة نفسها منذ عام.

وكانت أفريقيا في بؤرة الاهتمام في الأسابيع القليلة الماضية. وعلقت طيران الإمارات رحلاتها التي كانت تسيرها أربع مرات أسبوعيا بين دبي وأبوجا في نيجيريا منذ 30 أكتوبر تشرين الأول.