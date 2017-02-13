مصحح-تفاقم خسائر ارابتك الإماراتية في الربع/4والشركة تسعى لإصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم

(لتصحيح الإشارة إلى الربع/4 في العنوان)

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة أرابتك الإماراتية للمقاولات ومقرها دبي ارتفاعا في خسائرها الصافية في الربع الأخير من 2016.

وبلغ صافي خسائر أرابتك 2.95 مليار درهم (803.38 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وقامت رويترز بحساب النتائج الفصلية من البيانات المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الاثنين.

ويقارن ذلك مع خسائر صافية بقيمة 360 مليون درهم قبل عام وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ صافي خسائر الشركة 3.41 مليار درهم خلال عام 2016 بأكمله مقارنة مع خسائر بقيمة 2.35 مليار في 2015.

وقالت ارابتك إن مجلس إدارتها وافق على مقترح لإعادة هيكلة رأس المال عبر إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم وإن ذلك سيتطلب الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

(الدولار = 3.6720 درهم إماراتي)