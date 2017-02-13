مقدمة 1-تفاقم الخسائر الفصلية لارابتك الإماراتية والشركة تسعى لإصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم

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من هديل الصايغ

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة أرابتك الإماراتية للمقاولات ومقرها دبي اليوم الاثنين تفاقم خسائرها في الربع الأخير من 2016 وقال مجلس الإدارة إنه سيطلب موافقة المساهمين على مقترح لإعادة هيكلة رأس المال عبر إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم.

وهوى سهم أرابتك عشرة في المئة عند الفتح بعد إعلان النتائج.

قالت مصادر مطلعة لرويترز امس الأحد إن أرابتك تعمل مع بنك الاستثمار المستقل مويليس لدراسة خيارات الشركة التي تمنى بخسائر بخصوص هيكل رأسمالها.

ووفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية بلغ صافي خسائر أرابتك 2.95 مليار درهم (803.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقارن ذلك مع خسائر صافية بقيمة 360 مليون درهم قبل عام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية المدققة لأرابتك.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس خسائر فصلية 272.8 مليون درهم.