نمو صافي ربح داماك العقارية في دبي 1.3% في الربع/4

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - حققت داماك العقارية في دبي نموا بنسبة 1.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير حسبما أظهرت حسابات رويترز اليوم الثلاثاء.

ووفقا لحسابات رويترز في غياب أرقام فصلية فقد بلغ صافي ربح الشركة 854.6 مليون درهم (232.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2016 وذلك ارتفاعا من 844 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربح عام 2016 بأكمله بلغ 3.69 مليار درهم انخفاضا من 4.51 مليار في 2015.

وأضافت أن المساهمين وافقوا على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.25 درهم للسهم عن عام 2016. ويقارن هذا مع 0.15 درهم للسهم عن أرباح 2015 .