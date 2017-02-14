صافي خسارة دريك آند سكل في دبي يتقلص إلى 787 مليون درهم في 2016

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة دريك آند سكل للإنشاء في دبي صافي خسارة 786.9 مليون درهم (214.4 مليون دولار) في 2016 وفق النتائج التي جرى إعلانها اليوم الثلاثاء انخفاضا من 938.8 مليون درهم في العام السابق.

وتقلصت الإيرادات إلى 3.24 مليار درهم العام الماضي من 4.20 مليار درهم في 2015. وبلغ صافي خسارة الشركة 490 مليون درهم في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع ربح بلغ 14.7 مليون درهم قبل عام.

وقالت دريك آند سكل أيضا إنها تدرس اقتراح إصدار حقوق بقيمة 500 مليون درهم كسندات لأحد المستثمرين الاستراتيجيين في إطار خطة للإصلاح وإعادة هيكلة رأسمالها وإنها حصلت على عرض ملزم من تبارك كابيتال للاستثمارات المحدودة التي تتخذ من الإمارات مقرا.