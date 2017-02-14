استقرار أرباح الدار الإماراتية في الربع/4

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة الدار العقارية أن صافي الربح العائد للمساهمين عن الربع الأخير من العام الماضي انخفض 0.9 في المئة وفقا لحسابات رويترز اليوم الثلاثاء.

وبحسب حسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة حققت الدار أرباحا صافية 727.9 مليون درهم (198.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 734.6 مليون قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحرين أرباحا فصلية 496 مليون درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا 849 مليون درهم.

وجاء في بيان أن مجلس إدارة الدار أوصي بتوزيعات نقدية 11 فلسا للسهم عن أرباح 2016 ارتفاعا من 10 فلوس للسهم في العام السابق.