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صافي ربح إعمار العقارية بدبي يرتفع 56% في الربع/4 من 2016

Tue Feb 14, 2017 11:31am GMT
 
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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة إعمار العقارية في دبي ارتفاعا نسبته 56 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بحسب النتائج التي أعلنتها الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة التي بنت أطول مبنى في العالم والتي تمتلك حكومة دبي حصة أقلية فيها في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 1.61 مليار درهم (438.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقابل ذلك ربح بلغ 1.03 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق إعمار ربحا فصليا 1.32 مليار درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة 1.64 مليار درهم.

(الدولار = 3.6723 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 